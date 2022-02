Auxílio emergencial em tem novo pagamento LIBERADO para 2022

O auxílio emergencial tem um novo pagamento do auxílio emergencial confirmado para este ano de 2022. Embora o benefício tenha sido encerrado no ano passado, um novo lote foi disponibilizado a um novo grupo. Para saber se foi contemplado com a nova parcela consulte o site da Dataprev.

Quem vai receber a nova parcela do Auxílio Emergencial?

Desta vez, o pagamento será destinado apenas aos os pais chefes de família monoparental, ou seja, aqueles que sustentam os filhos sozinhos. O auxílio pode chegar a uma parcela única no valor de R$ 3 mil, a depender de quantas cotas o cidadão recebeu.

O Governo Federal, cerca de R$ 2,4 bilhões serão distribuídos entre 823,4 mil beneficiários que não conseguiram receber o benefício dobrado, concedidos apenas as mães chefes de família monoparental.

Vale ressaltar que os valores são referentes, apenas, as primeiras cinco parcelas do programa pagas ainda em 2020. Desta forma, a cota retroativa pode variar R$ 600 a R$ 3 mil. Neste sentido, o pagamento irá considerar o número de parcelas que o beneficiário teve acesso na vigência do Auxílio Emergencial.

Contudo, os depósitos dos valores foram iniciados no dia 13 de janeiro, segundo presidenta da Caixa Econômica Federal. As cotas estão sendo repassadas por meio do aplicativo Caixa Tem.

Auxílio emergencial retorna em 2022?

Já são quase 100 dias sem o auxílio emergencial, tradicional benefício pago desde o início da pandemia do Covid-19. Após o Governo encerrar oficialmente o benefício, milhares de pessoas fazem pressão para que o Governo Federal retome os pagamentos.

De acordo com informações do Ministro da Cidadania, João Roma, o auxílio emergencial não tem perspectiva de voltar, pelo menos neste primeiro momento. Em suas redes sociais, o chefe da pasta revelou que não dá para comparar a nova versão do Bolsa Família com o antigo Auxílio Emergencial. De acordo com ele, o projeto que chegou ao fim no final de outubro não deve mais fazer parte do calendário de benefícios sociais do Governo este ano.

“Não dá pra comparar o Auxilio Brasil com o Emergencial. O Auxílio de 2020 não era permanente e cobria também autônomos num momento que estados e municípios decretaram lockdown. Foi um reparo emergencial”, disse o Ministro em sua conta oficial do Twitter”, disse antes de completar:

“O Auxílio Brasil dobrou o valor e incrementou o número de beneficiários de um programa continuado de transferência de renda. Essa foi a determinação do Presidente Jair Bolsonaro. O resto é distorção da realidade”, completou o Ministro no mesmo momento. Ele não explicou, no entanto, qual seria essa “distorção da realidade” a que ele estava se referindo.