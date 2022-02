Auxílio Emergencial: Novo pagamento será liberado

Novos pagamentos do Auxílio Emergencial estão sendo concedidos e o primeiro lote já foi liberado pela Caixa Econômica Federal no dia 13 de janeiro de 2022. Na ocasião, cerca de 820 mil pais solteiros chefes de família receberam os valores pela instituição. A quantia que está sendo concedida varia de R$ 600 a R$ 3 mil para cada pai.

No entanto, outros 450 mil homens que se enquadram nos critérios de concessão ainda precisão receber a cota extra do Auxílio Emergencial. O primeiro pagamento foi destinado aos pais inscritos no programa através dos canais digitais, o próximo, contemplará aqueles que entraram no programa por meio da inscrição no Cadastro Único e pelo extinto Bolsa Família.

Cabe salientar que os novos pagamentos são retroativos, considerando as primeiras cinco parcelas concedidas pelo programa em 2020. Na ocasião, apenas as mães solteiras chefes de família receberam as cotas duplas de R$ 1.200. Os pais solteiros receberam apenas o valor básico de R$ 600.

Diante disso, para reparar a injustiça o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o pagamento duplo ao público masculino. Com isso, atualmente eles estão recebendo o complemento das parcelas de forma retroativa, podendo chegar até R$ 3 mil, a depender de quando foi incluído no programa.

O Auxílio Emergencial será pago em 2022?

Mesmo que o Auxílio Emergencial esteja com pagamentos previstos para este ano, os mesmos não se tratam de uma prorrogação, mas sim pagamentos retroativos feitos de forma exclusiva a pais solteiros chefes de família.

Veja como consultar que tem direito ao Auxílio Emergencial retroativo

Se você é um pai solteiro que recebeu as cotas simples do Auxílio Emergencial em 2020, será necessário acessar o site da Dataprev para verificar as informações. Basta seguir o passo a passo abaixo. Confira:

Informe o nome completo;

Informe o número do CPF;

Informe o nome completo de sua mãe, caso saiba;

Informe sua data de nascimento;

Clique em “Sou humano“.