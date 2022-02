Auxílio emergencial retroativo será pago em 2022; veja quem pode receber

Com a chegada de 2022 e permanência da pandemia da Covid-19, muitos beneficiários do auxílio emergencial se questionam da possibilidade de uma nova prorrogação do programa, encerrado em outubro do ano passado.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, até o momento não há intenção de renovar o Auxílio Emergencial, uma vez que a pandemia está sendo controlada com a vacinação e com o suporte do novo programa social, Auxílio Brasil.

No entanto, ainda no final de 2021, o Governo Federal anunciou que faria novos pagamentos do coronavoucher, mas que seriam retroativos as cinco primeiras parcelas do auxílio concedidas ainda em 2020.

O novo pagamento repassado é de direito dos pais que cuidam e sustentam seus filhos sem ajuda de cônjuge ou companheira(o). No período mencionado eles não receberam as cotas duplas do programa no valor de R$ 1.200 devido a um veto do presidente Jair Bolsonaro.

Apenas as mães solteiras chefes de família monoparental receberam o pagamento em dobro, tendo o público masculino direito somente as parcelas simples de R$ 600. Os novos pagamentos só foram viabilizados após decisão do Congresso Nacional.

Diante disso, o valor retroativo pode variar de R$ 600 a R$ 3 mil, conforme o período em que o pai solteiro começou a receber do Auxílio Emergencial, considerando o espaço entre as primeiras cinco parcelas do programa.

Consulta do Auxílio Emergencial 2022

Os pagamentos estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal no aplicativo Caixa Tem. Para consultar se teve os valores depositados ou se ainda vai receber o benefício retroativo, basta acessar o site da Dataprev e informar os dados solicitados. Veja:

Acesse o site oficial; Na sequência, informe o seu nome completo no campo solicitado; Feito isto, coloque o nome da sua mãe caso saiba. Se não souber, marque a opção de mãe desconhecida; Para finalizar, assinale a opção “Sou humano” e envie as informações para realizar a consulta.

Veja como consultar se tem direito

Se você é um pai solteiro que recebeu as cotas simples do Auxílio Emergencial em 2020, será necessário acessar o site da Dataprev para verificar as informações. Basta seguir o passo a passo abaixo. Confira: Informe o nome completo;

Informe o número do CPF;

Informe o nome completo de sua mãe, caso saiba;

Informe sua data de nascimento;

Clique em “Sou humano“.