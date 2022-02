Auxílio Emergencial: Veja se você recebe a cota extra em 2022

Embora o Auxílio Emergencial tenha sido encerrado em outubro do ano passado, o Governo Federal está concedendo novas parcelas do programa. Os novos depósitos são referentes a valores retroativos de direito dos pais solteiros chefes de família monoparental.

Até o momento, cerca de 823,4 mil homens, do total de 1,3 milhão, receberam o benefício retroativo do Coronavoucher. Os pagamentos foram realizados no dia 13 de janeiro através da Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição do benefício desde a vigência do programa.

Sendo assim, mais pais solteiros ainda devem ter acesso aos repasses do benefício este ano. O Ministério da Cidadania recebeu R$ 4,1 bilhões aproximadamente para viabilizar os novos pagamentos aos cidadãos de direito.

Cabe salientar que o retroativo considera apenas as cinco primeiras parcelas do Auxílio Emergencial concedidas em 2020. Na época, as mães solteiras chefes de família receberam cotas duplas de R$ 1.200 e embora alguns homens se encaixavam nas mesmas condições receberam parcelas de apenas R$ 600.

Diante essa situação, o Congresso Nacional estendeu o direito às parcelas dobradas aos pais solteiros, derrubando também o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o público masculino de receber os valores dobrados.

Quem tem direito à cota extra do Auxílio Emergencial?

As novas parcelas do Auxílio Emergencial 2022 serão pagas aos homens chefes de família inscritos no Cadastro Único até 2 de abril de 2020 (data do início do Auxílio Emergencial) ou que tenham se cadastrado no programa pelas plataformas da Caixa até 2 de julho de 2020 (data limite para solicitar o benefício).

Além disso, será analisado se os pais solteiros realmente não possuem cônjuge ou companheira(o), se há entre os filhos menor ou menores de 18 anos, se receberam ao menos uma das cinco primeiras parcelas do programa e se não houve concessão de parcelas dobradas para mães solteiros que consideraram o mesmo grupo familiar.

Qual valor do retroativo do Auxílio Emergencial?

O valor que o beneficiário recebe depende de quantas parcelas entre as cinco primeiras concedida pelo programa em 2020 ele recebeu. Desta forma:

Quem começou a receber em maio de 2020 recebe R$ 2.400,00;

Quem recebeu a partir de junho de 2020 recebe R$ 1.800,00;

Quem recebeu a partir de julho de 2020 recebe R$ 1.200,00;

Quem recebeu a partir de agosto de 2020 recebe R$ 600.

Como saber se tenho direito ao Auxílio Emergencial 2022?

O interessado pode conferir se tem ou não direito ao benefício retroativo pelo site da Dataprev. Basta informar o nome completo, número do CPF, nome completo da mãe, caso saiba, e a data de nascimento. Para consultar, marque que não é um robô e clique em enviar.