Auxílio foi aprovado, mas Caixa Tem está zerado. O que fazer?

O Governo Federal concluiu oficialmente os pagamentos do Auxílio Brasil deste mês de janeiro. De acordo com o Ministério da Cidadania, nesta segunda-feira (31), eles liberaram a última parcela do mês. Receberam aqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0. É o que o calendário diz.

Só que durante essas últimas semanas, muitos dos usuários do Auxílio Brasil tiveram uma surpresa nada agradável. Mesmo sabendo que eles estão dentro do programa, eles não conseguiram achar nenhum saldo no Caixa Tem. E de acordo com o Governo Federal, é para esta plataforma digital que o dinheiro do projeto vai.

O que fazer quando isso acontece? Em primeiro lugar é importante lembrar que essa não é uma situação comum. Mas se acontecer com você, saiba que o primeiro passo é procurar por esse dinheiro em outras contas. É que de acordo com relatos de outros usuários, esses erros estão sendo mais comuns do que se imagina.

Pode acontecer de o Governo enviar a quantia do Auxílio Brasil para uma outra fala que não é a do Caixa tem. Então é importante pescar pela memória para verificar os saldos de todos os seus benefícios da Caixa Econômica Federal. Caso você não encontre, então está na hora de procurar ajuda em lugar físico.

Você pode, por exemplo, ir até uma agência da própria Caixa para tentar procurar por esse dinheiro. Para tanto, o usuário vai precisar ir falar com um atendente munido dos seus documentos oficiais. Por lá, basta pedir para que ele faça uma varredura no seu CPF no intuito de saber em que lugar foi parar o montante.

Valor dividido

Também de acordo com relatos de algumas pessoas, está sendo muito comum casos em que alguns indivíduos receberam uma parte do dinheiro em um lugar e outra parte em outro. Então isso é algo que pode acabar acontecendo.

Vale lembrar que isso não é algo proposital. Trata-se de um erro do sistema. Então se você receber menos do que R$ 400 no Caixa Tem, procure em outras contas. É que o resto do dinheiro provavelmente está em outro lugar.

Diante de tudo isso, é importante se lembrar também de analisar a situação da sua entrada no programa. É preciso confirmar por meio do app do Auxílio Brasil se você realmente foi selecionado. Caso contrário, não tem mesmo como receber nada no Caixa Tem.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu novo Bolsa Família ainda no último mês de novembro do ano passado. Naquele primeiro momento, no entanto, apenas as pessoas que estavam no antigo programa é que puderam receber.

Em dezembro, o Governo manteve esses mesmos usuários e seguiu sem inserir ninguém. Mas já neste momento eles optaram por aumentar os valores do programa. Ninguém estava recebendo menos de R$ 400 naquele momento.

Agora em janeiro, o Auxílio Brasil passou a ganhar a sua forma mais turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo pelo menos R$ 400 cada. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.