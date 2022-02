Auxílio-Gás em fevereiro já foi liberado? Confira

O Governo Federal liberou o primeiro pagamento do Auxílio Gás em janeiro de 2022. Diante disso, é provável que um novo repasse só seja liberado no mês de março, considerando a regra do programa em que o benefício deve ser distribuído aos contemplados a cada dois meses.

Todavia, vale lembrar que o Ministério da Cidadania liberou o benefício ainda em dezembro de 2021 para os beneficiários que moram nas cidades atingidas pelas fortes chuvas no estado da Bahia e Minas Gerais.

Diante disso, surge os questionamentos quanto a liberação de uma nova parcela do Auxílio Gás em fevereiro.

O Auxílio Gás será pago em fevereiro?

O Auxílio Gás é um benefício criado pelo Governo Federal para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica na compra do gás de cozinha. Em janeiro, cerca de 5,4 milhões de famílias foram atendidas com um valor de R$ 52, equivalente a 50% do preço do botijão GLP de 13kg.

Lembrando que para ter direito ao benefício é preciso se encaixar nos seguintes critérios:

Estar inscrita no CadÚnico ;

; Possuir renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606 em 2022);

Ser beneficiária de programas do governo;

Ter alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social, inscrita ou não no CadÚnico.

Com relação a concessão do Auxílio Gás em fevereiro, o Ministério da Cidadania ainda não confirmou os pagamentos. No entanto, caso queira antecipar o benefício novamente para os respectivos cidadãos que receberam em dezembro, os repasses ocorrerão nas seguintes datas:

14 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 1;

15 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 2;

16 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 3;

17 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 4;

18 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 5;

21 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 6;

22 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 7;

23 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 8;

24 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 9;

25 de fevereiro – depósito para beneficiários com NIS final 0.

Vale lembrar que os pagamentos ocorrem nas mesmas datas em que o governo concede o benefício do Auxílio Brasil, desta forma, o calendário de março do Auxílio Gás será o mesmo do novo Bolsa Família.