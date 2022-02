Auxílio Gás: Mais 11 milhões de pessoas poderão receber o benefício

o Auxílio Gás atende 5,58 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Todavia, o Governo já informou que a cada pagamento serão incluídas novas famílias.

O Auxílio Gás, programa do Governo Federal que tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, pode ter o número de beneficiários ampliado.

Isso porque, está em tramite no Congresso Nacional uma proposta de autoria do senador Jean Paul Prates, que visa amparar mais 11 milhões de pessoas com a ajuda financeira para compra do botijão de gás de 13kg.

Vale ressaltar que, atualmente, o Auxílio Gás atende 5,58 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Todavia, o Governo já informou que a cada pagamento serão incluídas novas famílias.

A intenção é pagar o benefício a todos os beneficiários do Auxílio Brasil, que hoje atende mais de 18 milhões de brasileiros, até setembro do próximo ano. Vale ressaltar que atualmente a Caixa Econômica Federal está concedendo a segunda parcela do programa.

Quem pode participar do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros?

Famílias inscritas no CadÚnico , com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa;

, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa; Famílias que recebem benefícios de programas do governo;

Famílias que possuem entre seus integrantes pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico.

Além disso, para a aprovação o programa segue os seguintes critérios:

Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;

Famílias com menor renda por pessoa;

Famílias com maior quantidade de pessoas;

Famílias que recebem benefício do Programa Auxílio Brasil ;

; Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

Quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás?

Conforme as regras do Auxílio Gás, o pagamento do benefício deve ocorrer a cada dois meses, com exceção desta rodada. Sendo assim, novos repasses devem ocorrer no mês de abril. Veja o calendário completo de 2022 a seguir:

Final do NIS Janeiro Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro 1 18/jan 14/fev 14/abr 17/jun 18/ago 18/out 12/dez 2 19/jan 15/fev 18/abr 20/jun 19/ago 19/out 13/dez 3 20/jan 16/fev 19/abr 21/jun 22/ago 20/out 14/dez 4 21/jan 17/fev 20/abr 22/jun 23/ago 21/out 15/dez 5 24/jan 18/fev 22/abr 23/jun 24/ago 24/out 16/dez 6 25/jan 21/fev 25/abr 24/jun 25/ago 25/out 19/dez 7 26/jan 22/fev 26/abr 27/jun 26/ago 26/out 20/dez 8 27/jan 23/fev 27/abr 28/jun 29/ago 27/out 21/dez 9 28/jan 24/fev 28/abr 29/jun 30/ago 28/out 22/dez 0 31/jan 25/fev 29/abr 30/jun 31/ago 31/out 23/dez