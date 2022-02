Auxílio Gás poderá atender mais pessoas

Na última terça-feira, 15 de fevereiro, um parlamentar defendeu a ampliação do Auxílio Gás.

Nesse sentido, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) apresentou um parecer sobre os projetos de lei de números 1.472/2021 e PL 11/2020. Isto é, ambas propostas que buscam abaixar os preços dos combustíveis e outros derivados do petróleo, como o gás de cozinha.

Dessa forma, para ele, seria necessário chegar a 11 milhões de beneficiários pelo Auxílio Gás, que atualmente atende 5,5 milhões de famílias. Portanto, este aumento dobraria a quantidade de participantes, o que representa uma impacto de R$ 1,9 bilhão no cofres públicos.

Hoje, dia 16 de fevereiro, então, a medida deve ser debatida no Senado Federal pelo presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O que diz a proposta?

Na sua proposta, o parlamentar indica que:

“O art. 7º do substitutivo prevê que o Auxílio Gás dos brasileiros atenderá, em 2022, a 11 milhões de famílias, dobrando sua meta de atendimento em relação aos valores originalmente aprovados na lei orçamentária anual. Para atender a esse público adicional, seria necessário, grosso modo, dobrar o orçamento do Programa, com mais R$ 1,9 bilhão.”

Dessa forma, para o senador, o valor de R$ 1,9 bilhão viria de recursos do pré-sal dos campos de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos.

Parlamentar também fala de outros derivados do petróleo

Indo adiante, além de falar sobre o Auxílio Gás, o senador fala sobre outras medidas para abaixar o valor do petróleo e seus derivados. Assim, a proposta buscaria alterar o cálculo do ICMS, a partir de uma conta de estabilização para o preço do produtos.

Nesse sentido, o senador indica que:

“Os preços do diesel e do biodiesel afetam diretamente o custo dos fretes e a renda dos caminhoneiros autônomos e das empresas de logística e transporte de cargas, como também o preço da tarifa do transporte público coletivo urbano. Ou seja, impacta a inflação e a renda dos estratos sociais de menor capacidade econômica. A gasolina, a seu tempo, impacta não apenas a vida das famílias que dependem de veículos para seus deslocamentos, como também grande número de atividades comerciais exercidas de forma autônoma, e prejudicadas pela elevação do combustível.”

Desse modo, a proposta deve passar por análise do Senado Federal.

Pagamentos do Auxílio Gás se iniciaram

Neste mês de fevereiro, os pagamentos se iniciaram no dia 14, última segunda-feira e vão até o dia 25.

Assim, são mais 110 mil novos beneficiários que receberão R$ 50, ou seja, 50% do valor do gás de cozinha. O mês de fevereiro terá um orçamento de R$ 279 milhões para o Auxílio Brasil. Contudo, é possível que esta quantia aumente.

O programa prevê um pagamento a cada dois meses, portanto, aqueles que receberam em janeiro não receberão neste mês. Isso significa, então, que os pagamentos de fevereiro se destinam apenas aos novos participantes.

De acordo com o ministro João Roma, o programa faz parte de uma série de medidas importantes do governo.

“O Governo Federal não mede esforços para ajudar as pessoas que estão sofrendo em nosso Brasil. É por isso que a gente tem hoje desconto na conta de luz para 24 milhões de brasileiros, o Auxílio Gás para ajudar na hora de comprar o botijão e o Auxílio Brasil, que triplicou os recursos e hoje contempla mais de 18 milhões de famílias com o mínimo de R$ 400”, relatou.

Veja quanto cada região brasileira recebe:

Nordeste é a que possui o maior número de participantes do Auxílio Gás, com 2,73 milhões de beneficiários e R$ 137 milhões de recursos.

Sudeste possui 1,78 milhões de participantes e um orçamento de R$ 89,4 milhões.

Norte conta com 536,21 mil de famílias participantes e uma transferência de R$ 26,81 milhões.

Sul atende 349,33 mil famílias e possui R$ 17,46 milhões de recursos.

Centro-Oeste possui 167,78 mil de famílias beneficiários e recebe R$ 8,38 milhões.

Pagamentos ocorrem junto do Auxílio Brasil

Os depósitos do Auxílio Gás ocorrem da mesma forma que os do Auxílio Brasil, ou seja, nos dez últimos dias do mês, a partir do NIS (Número de Identificação Social) de cada um.

Portanto, para saber o dia que recebe, o participante deve conferir o calendário de pagamentos, procurando pelo dia em que se encontra o seu NIS.

Além disso, aqueles que recebem pela Poupança Social Digital da Caixa Econômica poderão usar o aplicativo Caixa Tem para movimentar seus valores. Nesta plataforma, então, é possível pagar boletos, transferir quantias e fazer compras online.

Já quem prefere ter o valor em mãos, poderá sacar em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes bancários.

Como receber o Auxílio Gás?

O programa surgiu a partir do aumento do preço do gás de cozinha, com o objetivo de ajudar famílias mais pobres na compra deste produto.

Por esse motivo, o benefício se destina a participantes do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Isto é, pessoas que já se encontram em situação de vulnerabilidade e que, exatamente por isso, estão nestas medidas.

Assim, não há qualquer inscrição para o recebimento do Auxílio Gás, já que este ocorrerá de forma automática. Isso significa que o governo irá analisar os dados de todos os participantes do Auxílio Brasil e do BPC e selecionar aqueles que se encontram no perfil do Auxílio Gás.

Quais são os critérios de participação?

Para receber o Auxílio Gás, é necessário que a família:

Tenha inscrição no Cadastro Único, com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa.

Seja integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No entanto, durante os primeiros 90 dias do programa, terão prioridade:

Famílias com Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses.

Aqueles com menor renda.

Famílias que possuem maior quantidade de membros na família.

Beneficiários do Programa Auxílio Brasil.

Quem tem cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação.

Dessa forma, durante o início da medida, os grupos acima irão receber de forma prioritária, até que o governo consiga incluir todos que tenham direito. Nesse sentido, de acordo com o Governo Federal, a inclusão ocorrerá de pouco em pouco, de maneira que, até 2023, todos os participantes do Auxílio Brasil também recebam o Auxílio Gás.

Assim, aquelas famílias que se encontram nas situações acima podem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para maiores informações. Além disso, consultar o aplicativo do Auxílio Brasil pode tirar algumas dúvidas.