Auxílio Gás: próxima parcela será em março

Depois de finalizar os pagamentos de janeiro no último dia 31, o Auxílio Gás apenas retornará em março.

Isso ocorre porque, de acordo com o Governo Federal, o programa terá pagamentos de dois em dois meses. Assim, o objetivo é de conseguir realizar 30 pagamentos dentro do período de 5 anos.

O benefício se mostrou importante depois que o gás de cozinha sofreu alta em seus preços, se tornando inacessível para muitos brasileiros. Por esse motivo, então, aqueles cidadãos de renda mais baixa começaram a usar outras alternativas como álcool e fogão à lenha.

No entanto, muitas destas opções apresentam riscos à saúde e à integridade física dos cidadãos. Inclusive, em 2021, ocorreram acidentes em razão deste uso.

Portanto, o Auxílio Gás será essencial para que este público consiga adquirir o gás de cozinha.

Benefício se iniciou em dezembro

Em virtude das fortes chuvas nos estados de Bahia e Minas Gerais, o Governo Federal iniciou o pagamento do Auxílio Gás para as famílias atingidas. A medida foi excepcional e se destinou apenas aos foram afetados.

Assim, foi possível chegar a mais de 108 mil famílias de em municípios que estavam em calamidade pública na época. Neste momento, então, não receberam todos os cidadãos que têm direito.

Em seguida, o governo destinou o benefício para os demais beneficiários apenas em janeiro, quando já iria se iniciar de forma oficial. Portanto, foram 5.471.632 famílias durante o período de 18 a 31 de janeiro.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para participar do Auxílio Gás, os cidadãos interessados precisam cumprir com alguns critérios de participação. Desse modo, o benefício se destina a:

Todas as famílias que possuem inscrição no Cadastro Único e têm renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou seja, de R$ 606. Além disso, o Governo Federal já deixou claro que não há qualquer impedimento receber outros benefícios do governo. Portanto, as famílias do Auxílio Brasil poderão receber o Auxílio Gás.

As famílias que tenham um membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Este, por sua vez, pode estar no Cadastro Único ou não.

Assim, estes grupos devem seguir os seguintes critérios:

Ter inscrição no Cadastro Único com dados atualizados nos últimos 24 meses.

Famílias que recebem benefício do Programa Auxílio Brasil ou BPC.

Núcleos familiares que tenham cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação.

No entanto, até o momento, o Governo Federal não irá conceder a quantia para todos que cumprirem com os critérios acima. Isto é, visto que é necessário respeitar os recursos disponíveis para o programa.

Desse modo, até o momento, recebem cerca de 5,5 milhões de famílias. Estas fazem parte dos seguintes grupos prioritários:

Mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.

Famílias que tenham menor renda por pessoa.

Grupos familiares com maior quantidade de membros.

Além disso, é importante lembrar que a família não precisa realizar inscrição para participar. Portanto, receberão de forma automática todos que se encaixam nos requisitos acima.

Qual é o valor do Auxílio Gás?

O benefício terá uma quantia variável, já que terá como base o valor médio do botijão de 13 quilos de gás de cozinha. Dessa forma, a medida que o preço médio deste produto variar, o benefício também irá mudar.

No último pagamento do Auxílio Gás, seu valor foi de R$ 52, ou seja, se 50% do valor do gás, de acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Este órgão, então, irá fazer a análise do preço médio do gás de cozinha de forma regular para que o Governo Federal tenha a base do Auxílio Gás. Assim, o benefício sempre será de 50% do preço médio do produto.

Como ocorrem os pagamentos?

Os depósitos do Auxílio Gás irão funcionar de forma semelhante ao do Auxílio Brasil. Assim, os participantes deste programa já saberão como receber seu valor a mais.

No entanto, para aqueles que não estão no programa devem saber que:

O depósito ocorrerá em contas da Caixa Econômica Federal, em especial a Poupança Social Digital.

Estes pagamentos sempre acontecerão nos últimos dez dias úteis do mês em que haverá pagamento.

Os depósitos serão liberados a partir do último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Portanto, o calendário sempre se inicia para quem tem NIS de final 1 e termina com os beneficiários de NI com fina 0.

Ademais, é importante lembrar que os pagamentos serão de dois em dois meses. Logo, considerando o mês em que se iniciou, o benefício sempre será pago nos seguintes meses:

Janeiro

Março

Maio

Julho

Setembro

Novembro

É possível que o Governo Federal mude esta ordem, no entanto, até o momento esta será a regra.

Calendário de Março

Os beneficiários que já receberam a cota de R$ 52 apenas receberão novamente o Auxílio Gás em março. Neste mês, então, é importante lembrar que o valor poderá ser diferente.

Além disso, é possível que o Governo Federal inclua novos beneficiários. Nesse sentido, a intenção é de conseguir incluir todos os participantes do Auxílio Brasil até o fim de 2022.

Veja também: Quais serão os valores do Auxílio Brasil em fevereiro?

Portanto, em março este grupo receberá nos seguintes dias:

18 de março: beneficiários com NIS de final 1.

21 de março: participantes com NIS de final 2.

22 de março: para aqueles com NIS de final 3.

23 de março: beneficiários com NIS de final 4.

24 de março: participantes com NIS de final 5.

25 de março: beneficiários com NIS de final 6.

28 de março: para aqueles com NIS de final 7.

29 de março: participantes com NIS de final 8.

30 de março: beneficiários com NIS de final 9.

30 de março: para aqueles com NIS de final 0.

Como saber se receberei o Auxílio Gás?

Caso o brasileiro interessado esteja dentro dos critérios acima, poderá ter dúvidas se conseguirá receber o benefício em março ou não. Até o momento, o Governo Federal irá selecionar apenas os grupos prioritários.

No entanto, para saber melhor é possível consultar a situação do benefício através do:

Aplicativo Auxílio Brasil

Aplicativo Caixa Tem

Atendimento CAIXA pelo telefone 111

Ministério da Cidadania pelo telefone 121

Assim, por estes meios, o cidadão consegue ter acesso às suas informações. Inclusive, nos aplicativos é possível retirar um extrato das quantias que poderá receber dos benefícios. Neste, então, o beneficiário conseguirá ver se o Auxílio Gás está incluso.