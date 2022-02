Azulejos históricos da Basílica do Senhor do Bonfim são restaurados em Salvador

Foto: Betto Jr./Secom

A Basílica Santuário Senhor do Bonfim, localizada na Cidade Baixa, passou por um conjunto de restaurações históricas nos últimos meses e nesta sexta-feira (11) as intervenções foram entregues à população. As obras foram realizadas nos painéis de azulejos do corredor lateral do templo, no arco do cruzeiro e na cancela da capela-mor.

Na cerimônia de entrega, estavam o prefeito Bruno Reis e o padre Edson Menezes, reitor da Basílica. A ação integra os investimentos da Prefeitura na manutenção de espaços que fazem parte do patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade.

“Essa é mais uma etapa da recuperação deste equipamento, que é um dos principais pontos turísticos dessa cidade, e que representa todas as formas de manifestação de fé em Salvador. Aqui é o espaço do respeito e do combate à intolerância religiosa, que não permite nenhum tipo de discriminação. Cada um tem o seu caminho para chegar a Deus, e precisamos respeitar isto”, disse Bruno Reis.

Restauração

O trabalho de restauração na Basílica do Bonfim contou com investimento de quase R$400 mil, com recursos de emenda parlamentar e executados pela administração municipal. Durante os serviços, o templo continuou em funcionamento, não prejudicando as missas e demais atividades religiosas.

As melhorias alcançaram 2,3 mil azulejos portugueses do século XIX, localizados no interior do santuário, e que apresentavam desgastes em função do tempo. Para a execução do projeto, foi feita documentação fotográfica inicial, ampla e detalhada dos elementos que seriam alvos da restauração, assim como mapeamento e marcação dos azulejos para desmonte e montagem das peças.

Os itens a serem recuperados passaram por limpeza e dessalinização, seguindo a colagem das peças fraturadas, fixação do vidrado e a consolidação e prótese das lacunas. Já o arco do cruzeiro e o cancelo da capela-mor receberam limpeza, consolidação estrutural e próteses, assim como envernizamento protetivo.

Demais melhorias

A Basílica Senhor do Bonfim já passou por outras restaurações. Em 2019, foram recuperados a capela-mor, cobertura, retábulo do altar-mor e do forro e molduras dos óculos do forro, além da escada atrás do nicho, instalações elétricas, portas de acesso às sacristias, tribunas e pilastras.

Além disso, a Prefeitura entregou, naquele mesmo ano, toda a Colina Sagrada requalificada. A intervenção envolveu a colocação de nova pavimentação na Praça do Largo e na Baixa do Bonfim, sendo feita, ainda, a implantação de novo velário e da Casa da Água Benta, com painel de madeira confeccionado pelo artista Bel Borba.

No entorno da basílica, as obras envolveram o redesenho da parte baixa, que ficou integrada aos arcos da Ladeira do Bonfim. Foram implantados paisagismo, nova pavimentação e iluminação em LED, proporcionando ambiente mais seguro e agradável para a população.

O Mercado dos Arcos foi requalificado e o centro da Praça Euzébio de Matos ganhou um pequeno palco para realização de eventos pela comunidade. Nesse local, também foi construído um estacionamento público com baias para ônibus e vagas para vans e motocicletas.

