Baco Exu do Blues reflete sobre a importância do amor no combate ao racismo em novo álbum

Foto: Roncca / Divulgação

Baco Exu do Blues finalmente aprendeu uma lição fundamental para jovens pretos ricos: amor é mais importante do que dinheiro – até no combate ao racismo. No seu 3º álbum, o rapper baiano mira nas dores mais profundas que marcam a subjetividade de pessoas negras, especialmente dos homens negros, e questiona logo no título do trabalho: Quantas Vezes Você Já Foi Amado? (QVVJFA?).

O artista volta a apostar na autobiografia e o resultado é um álbum que fala de homem negro para homem negro. As rimas das músicas tratam as opressões do racismo como formas de reforçar a masculinidade tóxica e retirar a sensibilidade dos negros. É um processo que vai minando, aos poucos, mas por toda a vida, a capacidade dos homens negros de expressarem seus sentimentos e vai colocando a agressividade como forma de legitimação.

Como bem colocou o professor e pesquisador Rafael de Queiroz, em comentário sobre o QVVJFA? no Instagram: “aos homens negros sempre foi negado o direito de amar e ser amado, de ser sensível e receptivo a lugares que não os da violência, da dureza e da brutalidade. Dessa maneira, não sendo aceito, mas sendo temido, sendo afastado, ao invés de acolhido, vamos perdendo nossa autoestima”.

É justamente em “Autoestima”, oitava faixa do disco, que Baco faz um resumo do conceito do trabalho. A negação de ser sensível e expressar sentimentos está colocada em versos como “Tanta dores que eu tentei esconder / Queria tudo, me disseram isso não é pra você”; “Estando onde tô, não sinto direito de sentir essa dor”; e “Eu só to tentando achar, a autoestima, que roubaram de mim”. Há ainda a consciência de que não é a ascensão social que o livrará do racismo: “Furos nas minhas roupas / Não importa a marca”.

Já em “Mulheres Grandes”, Baco traz outro ponto central para QVVJFA?: a incapacidade de receber afetos. A baixa autoestima leva a uma sensação de incompatibilidade com gestos de cuidado, carinho ou demonstração de amor que não estejam revestidas de alguma forma de agressividade. “Diz que eu sou lindo mas, parece mentira / Diz que é minha mas parece mentira / Eu fujo do que me procura, bê”, afirma o rapper nos versos da canção.

A reflexão sobre a necessidade de saber receber e também dar afeto é uma questão que aparece também nas falas de Baco em entrevista sobre o disco. “Se a gente só recebe e a gente não consegue devolver, isso se torna afeto legítimo?”, questiona. E a resposta vem em consonância com o que ele traz nas músicas do álbum: “Então pronto, posso dizer que pouquíssimas vezes eu já fui amado”.

Em termos de musicalidade, o 3º álbum de Baco Exu do Blues segue a lógica já apresentada nos seus outros dois trabalhos: “Esú” (2017) e “Bluesman” (2018). O trabalho de Marcelo de Lamare e JLZ na sonoridade do álbum traz um mosaico de referências. Toques do candomblé, música brasileira (inclusive sampleando Vinícius de Moraes e Gal Costa), música negra dos EUA (blues, jazz R&B), e, obviamente, rap à la Kanye West são as principais marcas que estão na musicalidade de QVVJFA?. O feat com Gloria Groove em “Samba In Paris” traz ainda o lado pop, que é uma das marcas do trabalho do artista.

Para as próximas semanas e meses, Baco promete trazer os videoclipes do álbum e mais conteúdo que ainda não revela. Contudo, ele já adianta que logo em seguida à finalização do projeto atual virá o aguardado “Bacanal”, álbum já anunciado, mas adiado por conta da pandemia.

O rapper explica que sentiu a necessidade de trazer um trabalho de transição e QVVJFA? representa essa ponte, pois apresenta a mudança de postura do artista. Contudo, na produção foi preciso segurar a mão: “tive que me controlar muito para não dar certos spoilers do que estava vindo em ‘Bacanal”’, conta Baco.

Para conferir os destaques do “Quantas Vezes Você Já Foi Amado?” é só chegar na playlist que preparei no Spotify no iBahia. Lá também tem outras canções que dão um panorama do pop baiano atual.

Marcelo Argôlo*

Jornalista e pesquisador musical que acompanha o cenário musical baiano desde 2012. Mestre em Comunicação pela UFRB, ele é autor do livro Pop Negro SSA e mantém ainda o Instagram @popnegroba sobre a música pop negra da Bahia.