Bahia atinge 24.276 casos ativos com mais 5.346 infectados e 55 óbitos em 24h

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou mais 5.346 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de +0,37% e mais 55 óbitos. Com isso, o estado atinge 24.276 infectados pela doença.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) nesta terça-feira (15), ainda indica 7.562 recuperados (+0,54%), 1.743.310 casos descartados e 320.380 em investigação. Na Bahia, 60.781 profissionais da saúde foram diagnosticados com a Covid-19.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Bahia, nesta terça, é de 69% para leitos adultos, e 82% para UTI pediátrica.

Dos 1.464.432 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.411.565 já são considerados recuperados, 24.276 encontram-se ativos e 28.591 tiveram óbito confirmado.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça.

Vacinação

Até o momento a Bahia tem 11.387.787 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.211.626 com a segunda dose ou dose única e 3.196.168 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 371.996 crianças já foram imunizadas.