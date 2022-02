Bahia e Vitória empatam em 1 a 1 no primeiro clássico de 2022

Bahia e Vitória ficaram no empate por 1 a 1 no primeiro clássico do ano. Com pouco futebol apresentado pelo esquadrão de aço – contrário do rubro-negro, que foi mais organizado -, os rivais se enfrentaram na noite desta quarta-feira (02), no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada do Baianão.

O leão saiu na frente, viu o adversário empatar, e ainda chegou a perder um pênalti na reta final do segundo tempo.