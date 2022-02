Bahia Folia Em Casa: iBahia exibe programa especial de carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, o Carnaval de Salvador foi cancelado devido a pandemia do novo coronavírus. E a gente sabe que a saudade é grande. Por isso, a Rede Bahia vai trazer um pouquinho da nossa folia para dentro da sua casa, com o programa Bahia Folia. A atração, que só será exibida durante o Carnaval, já começou a ser gravada nesta quarta-feira (9), no Centro de Convenções.

O Bahia Folia em Casa terá 11 atrações que fazem parte do carnaval, com seus diferentes ritmos e estilos. São eles: É O Tchan, Psirico, Lincoln, Olodum, Timbalada, Margareth Menezes, Durval Lelys, Léo Santana, Parangolé, Mari Antunes e Tayrone.

O Portal iBahia vai transmitir todos os shows no domingo (27), segunda (28) e terça (1º). Além disso, no sábado (26), você pode acompanhar também no iBahia um episódio especial com os bastidores da gravação do Bahia Folia.