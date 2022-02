Bahia gera 133.77 postos de trabalho em 2021; veja balanço

Em 2021, a Bahia gerou 133.779 novos postos de trabalho entre os meses de janeiro e dezembro e fechou o ano na liderança da região Nordeste. O saldo representou aumento de 7,99% em relação ao total de vínculos celetistas do início do ano.

De acordo com dados sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan), a Bahia é seguida pelos estados de Pernambuco (+89.697 postos) e Ceará (+81.460 postos).

O vice-governador João Leão, secretário do Planejamento, comentou o resultado por meio de nota enviada à imprensa:

“O ano de 2021 não foi um ano fácil e, assim como a todo o mundo, nos trouxe muitos desafios, mas iniciamos um novo ano com a sensação de estarmos em crescente recuperação. Eu acredito que esse número reflete isto”.

O crescimento do emprego celetista também foi observado no Brasil e no Nordeste, no acumulado de janeiro a dezembro, com 2.730.597 e 474.578 novas vagas, respectivamente.

Por meio de nota, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, informou que os números confirmam uma tendência de recuperação no estado.

“Em conjunto, os números confirmam a tendência de recuperação das atividades produtivas na Bahia, com a geração de postos de trabalho em todos os principais segmentos econômicos, resultado da atração de investimentos e também por conta das obras de grande porte realizadas pelo governo do estado”, destacou.