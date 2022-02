Bahia identifica suspeito de injúria racial contra Luiz Henrique; clube pode ser punido

O Bahia identificou o torcedor suspeito de injúria racial contra Luiz Henrique, lateral-esquerdo do clube, durante o empate em 1 a 1 com o CSA na noite de quarta-feira (16). Segundo o ge Bahia, o homem sinalizou que vai ao centro de treinamento do Tricolor pedir desculpas ao atleta.

O ato de injúria racial aconteceu durante o aquecimento dos jogadores reservas do Bahia, no segundo tempo da partida. Um torcedor filmou o lateral e outro fez piada do cabelo de Luiz Henrique. “Cabelo feio da p****”, disse o suspeito, enquanto quem filmava dava risada.

As imagens foram publicadas em um perfil de torcedores do Bahia, chamado Bahia Mil Grau. “Não preciso nem fazer meu papel, o “coroa” já está fazendo por mim”, disse a pessoa que filmava a cena.

A equipe que administra o perfil emitiu um comunicado informando que o responsável pela publicação vai ser desligado da página.

O torcedor pode ser punido em duas esferas: pelo Código Brasil de Justça Desportiva (CBJD) e pelo Código de Ética e Conduta do próprio Bahia. Na segunda situação, as penas previstas são de advertência, suspensão e exclusão do quadro de sócios após tramitação de processo.

No CBJD, o artigo 243 prevê punição para quem “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Nesse caso, o clube também pode ser punido.