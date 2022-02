Bahia inaugura espaço para empreendedores desenvolver e testar tecnologias

Foto: Gabriel Pinheiro/Secti

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), entrega nesta terça-feira o Laboratório Vivo para Cidades Inteligentes, no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela. A inauguração está prevista para 13h30 e marca o avanço do estado nas áreas de CT&I nos últimos anos.