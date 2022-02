Bahia lidera ranking na geração de energia solar pelo terceiro ano consecutivo

A Bahia segue liderando o ranking de estados que mais gera energia solar no Brasil, após fechar o ano de 2021 com 27,62% da produção nacional, de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O estado também segue no topo quando o assunto é energia eólica, ficando em segundo lugar no Informe Executivo de Energia Solar e Eólica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) divulgado nesta quarta-feira (16).

Em dados, a Bahia gerou o correspondente a 28,8% da geração nacional de energia eólica, com 1,57 Gigawatt-hora (GWm) na geração mensal, 19,508 (GWh) na geração acumulada anual e com 26,76% no fator de capacidade.

Os números foram calculados em dezembro do último ano, quando a energia solar teve 267 Megawatt hora (MWh) na geração mensal, 1.963 Gigawatt-hora (GWh) na geração acumulada anual e 19,02% no fator de capacidade.

A geração de energia eólica nos parques de 21 municípios baianos gera cerca de 87.896 empregos e R$ 22,87 bilhões em investimentos. Vale acrescentar que os municípios beneficiados com parques fotovoltaicos geram cerca de 20.625 empregos com R$ 2,20 bilhões em investimento previstos.