Bahia registra 29.309 casos ativos de Covid-19 e 29 mortes em 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), foram registrados 29.309 casos ativos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 8.317 casos positivos para a doença (taxa de crescimento de +0,58%), além de 9.225 recuperados (+0,67%) e 29 óbitos.

O boletim ainda registra 1.739.702 casos descartados e 322.289 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado (12).

Vacinação

Segundo os dados, 11.361.638 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 10.192.522 milhões com a segunda dose ou dose única e 3.119.749 milhões com a dose de reforço, ou terceira dose. Entre público de 5 a 11 anos, 326.065 mil crianças já foram imunizadas.