Bahia registra leve queda no número de casos ativos de Covid-19 e 8.326 infectados em 24h

Nesta terça-feira (8), a Bahia registrou uma leve queda no número de casos ativos de Covid-19. O estado soma 29.672 pessoas infectadas com a doença. Já nas últimas 24h, foram 8.326 ocorrências e 64 óbitos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), ainda foram registrados 9.013 recuperados, 1.733.223 casos descartados e 321.854 em investigação.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça.