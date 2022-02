Bahia tem 25% de crianças vacinadas contra Covid-19; percentual está abaixo do nacional

A Bahia tem, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), atualizados nesta quarta-feira (16), 370 mil crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Este número corresponde a 25% do público alvo – crianças de 5 a 11 anos.

O percentual de vacinação infantil na Bahia está abaixo do nacional, que é de 30,07%. Já Salvador tem 55% do público infantil vacinado contra a doença. No entanto, grandes cidades, como Barreiras, Juazeiro e Itabuna, puxam o índice baiano para baixo, com percentuais abaixo dos 30%.

Barreiras tem apenas 28,3% das crianças vacinadas. A situação é ainda pior em Juazeiro e Itabuna, que não chegaram nem aos 20% do público alvo vacinado. A primeira conta apenas com 15% das crianças imunizadas, já a segunda tem uma situação ainda pior, com cerca de 9% do público infantil apto imunizado.