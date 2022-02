Bahia tem mais de 2 milhões de títulos cancelados, diz TRE

Nesta quarta-feira (9), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) informou que ao menos 2 milhões de baianos tiveram os títulos cancelados.

De acordo com o órgão eleitoral, o total chega a 2.294.537 milhões. Em Salvador, o número é de 377.470 (16,45%). Conforme o TRE, essas pessoas tiveram o título cancelado por terem feito o cadastro biométrico ou não comparecerem nos últimos três pleitos.

Os eleitores que não fizeram a regularização, além de não votarem, não podem fazer empréstimos em banco, se inscrever em concursos públicos, entre outros.

Para reverter a situação, ainda é possível regularizar o título de eleitor até o dia 4 de maio.

Serviços

A partir desta quarta, os serviços do Núcleo de Atendimento Virtual ao Leitor (NAVE), da corte eleitoral serão ampliados.

O serviço, que desde que foi criado em agosto do ano passado estava restrito apenas aos moradores de Salvador, passa a ser ofertado a todos os 417 municípios do estado.

O atendimento virtual pode ser acessado por meio do site oficial ou telefone 71 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Na plataforma Telegram, também há a possibilidade de ser atendido pela atendente virtual @maiatrebot.

O NAVE conta com 26 atendentes, que auxiliam os eleitores e fazem videoconferências caso necessário. Algumas são especialistas no atendimento para pessoas com deficiências.

O serviço auxilia o público no pagamento de débitos eleitorais e na emissão de certidões disponíveis no cadastro eleitoral.