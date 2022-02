Bahia tem quase 5 mil novos casos de Covid-19 e 14 mortes em 24 horas

A Bahia registrou 4.915 novos casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,34%) e 14 mortes em 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo (13), divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.740.774 casos descartados e 320.168 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Na Bahia, 60.532 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Em relação à vacinação, 11.361.864 pessoas estão vacinadas com a primeira dose, 10.193.261 com a segunda dose ou dose única e 3.125.155 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 327.951 crianças já foram imunizadas.