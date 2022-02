Baiana na Ucrânia fala sobre situação no país e diz que guerra ‘já começou’

Uma baiana que mora na Ucrânia, na cidade de Terebovlya, região de Ternopil, no oeste do país, falou ao g1 Bahia sobre a situação no país. Iasmin Avhustovych, de 29 anos, é professora de inglês e casada com um ucraniano há seis meses. Ela afirmou que “a guerra já começou” e por segurança foi para Polônia.