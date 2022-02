Bailarina do Faustão pede demissão três semanas após estreia: ‘Não estava feliz’

Natacha Horana anunciou sua demissão da Band três semanas após a estreia do programa de Faustão na Band. Apesar do pouco tempo na nova casa, a bailarina trabalhou por seis anos com o apresentador e pretende mudar os rumos de sua vida profissional. As informações são de Gabriel Perline, do “iG Gente”.

“Fiquei um pouco mais de um mês e sai porque não estava mais me vendo naquela posição. Amo a equipe, todos são como uma família para mim, mas quando voltei estava me sentindo um peixe fora d’água. Não estava tão feliz como antes”, explicou.

Demitida da TV Globo no início de 2021, ela foi chamada por Fausto Silva para integrar o balé de seu programa na Band. Entre a demissão e o novo trabalho, ela investiu na carreira de atriz.

“Não tem nada a ver com o local ou as pessoas, mas sim com meu momento. Todos nós temos momentos que repensamos nosso rumo e o que queremos dali para frente. Quero sair da minha zona de conforto e ir além das minhas expectativas”, finalizou.