Baile reúne shows do Bailinho de Quinta, Gerônimo e Fanfarra Pierrot no sábado (19)

Após ser cancelado devido ao número de casos da Covid-19, o Baile Pierrot já está com data confirmada. No próximo dia 19 de fevereiro (sábado), no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, os foliões poderão curtir o baile com muita música.

O evento, que vai acontecer na Nova Área de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, terá shows de Bailinho de Quinta e Gerônimo e da Fanfarra Pierrot. A festa leva a assinatura da Diva Entretenimento e os ingressos já estão à venda na sede da Diva, no Piso L1 do Salvador Shopping e também no Sympla.