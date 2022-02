Bailinho do Pente à Fantasia faz primeira apresentação em Salvador; veja atrações

O Bailinho do Pente à Fantasia acontecerá no dia 26 de fevereiro, às 22h, no Bombar, bairro do Rio Vermelho em Salvador. O Bailinho terá Maya, Amar Mansoor e Cândido como atrações principais. Misturando pop, funk, axé, afro, kuduro, pagode, trap em clima de carnaval.

Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no WhatsApp (71) 9 8321-9646. É importante lembrar que a entada só é autorizada com o comprovante de vacinação.

Serviço

O que? Bailinho do Pente com os djs Cândido, Amar Mansoor, Will Sants, IVY Bad e live performance MAYA e Bruno Barroso

Onde? Bombar, Rio Vermelho, Salvador

Quando? Sábado, 26 de Fevereiro a partir das 22h até 5h

Quanto? R$ 20,00 lote limitado

