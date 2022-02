BAMIN abre vagas de emprego; veja cargos disponíveis

A BAMIN, mineradora especializada em comercialização e extração de ferro, está oferecendo novas oportunidades de emprego para o Estado da Bahia. Veja, as oportunidades, disponíveis e como se inscrever, abaixo!

BAMIN anuncia oportunidades para Salvador

A BAMIN, mineradora especializada em comercialização e extração de ferro, presta seus serviços há mais de quinze anos no Brasil, a companhia realiza grandes investimentos e projetos no estado da Bahia, o que torna a região muito valorizada e uma das maiores produtoras de ferro no território nacional.

Acompanhe as vagas oferecidas pela empresa BAMIN:

Especialistas em Gestão de Riscos e Mudança;

Auxiliar de Embarque – exclusivo para PCD;

Técnico de Mina e Geologia;

Especialista de Construção Onshore;

Engenheiro de Ferrovia;

Especialista em Construção Offshore;

Especialista em Engenharia Mecânica;

Especialista em Engenharia de Processos;

Especialista em Engenharia Marítima;

Coordenador de Engenharia;

Analista de Arquivo Técnico Sênior;

Especialista em Suprimentos (Sistemas SCM);

Especialista em Suprimentos (Generalista);

Especialista em Aquisição de Equipamentos (Planta);

Especialista em Aquisição de Equipamentos (Mina);

Especialista em Aquisição de Serviços (Ferrovia);

Especialista em Transações Financeiras;

Especialista em Aquisições de Serviços (Planta e Mina);

Coordenador de Tesouraria;

Coordenador de Compliance.

Os cargos estão disponíveis em várias áreas de atuação, como exigência a empresa pede que todos os profissionais tenham experiência anterior na função que pretende atuar. Alguns cargos também exigem graduação completa e certificações que podem alterar conforme a área.

Como se inscrever

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela empresa BAMIN, os profissionais devem obrigatoriamente atender a todas as exigências, além de se cadastrar de forma online no cargo pretendido, através do link de inscrição.

