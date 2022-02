Banco Central: a retomada da atividade econômica no mundo

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o Sudeste registrou evolução mais acentuada nas vendas (US$11 bilhões), alcançando o valor total exportado pelo Norte em 2021.

Banco Central e a retomada da atividade econômica no mundo

Ainda no segmento de básicos, as exportações de óleos brutos de petróleo, concentradas no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, aumentaram US$11 bilhões em relação ao ano anterior, repercutindo a alta nos preços internacionais da commodity, impulsionada pela retomada da atividade econômica no mundo.

Elevação das exportações

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), além da continuidade de expansão das vendas para a China, que absorveu 47% do produto em 2021, houve aumento das exportações para Estados Unidos, Chile e Índia. No caso da soja em grão, o aumento do valor exportado derivou da elevação nos preços e da demanda favorável da China, que respondeu pela aquisição de 70% do produto em 2021.

A expansão das exportações repercutiu no resultado comercial nacional

Sendo assim, a expansão das exportações repercutiu no resultado comercial de todas as regiões, destacadamente do Centro-Oeste e do Sul, que juntas concentraram 72% das vendas. Houve ainda melhora nas exportações de produtos industrializados, impactando sobretudo os resultados comerciais das regiões Sudeste, Sul e Nordeste.

Vendas de produtos semi acabados de ferro e aço

Também influenciadas pela alta nos preços, destacaram-se as vendas de produtos semi acabados de ferro e aço, sobretudo destinados aos Estados Unidos, bem como de óleos combustíveis, direcionados notadamente para Cingapura, que demandou produtos com baixo teor de enxofre, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Expansão das importações

As importações, por sua vez, repercutindo tanto aumentos de preços quanto de volume, registraram expansão em todas as regiões, sobretudo de bens intermediários, reflexo da recuperação da atividade econômica doméstica.

Sendo assim, nessa categoria, destacaram-se as compras de medicamentos e produtos farmacêuticos, que incluem vacinas e seus insumos, principalmente pelo Centro-Oeste e Sudeste, além de adubos e fertilizantes, especialmente pelo Sul e Centro-Oeste.

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e Ministério da Economia

O Banco Central do Brasil (BCB) utiliza estatísticas de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, diferentes das compiladas pelo Banco Central do Brasil para o balanço de pagamentos. A tabela da Nota para Imprensa do Setor Externo do Banco Central do Brasil traz a conciliação entre essas estatísticas, destaca a instituição oficial.

É possível que confira as informações do Banco Central do Brasil (BCB) de forma integral através do site oficial da instituição, considerando a relevância de entender os fatores que impactam na inflação e na economia nacional e internacional.