Banco Central: concessões ajustadas sazonalmente e revisão das estatísticas de crédito

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), foram alteradas algumas tabelas oficiais sobre as Estatísticas Monetárias e de Crédito. Confira mais detalhes!

Banco Central: concessões ajustadas sazonalmente

A partir da Nota para a Imprensa – Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BCB) no dia 24 de fevereiro de 2022, a instituição informa que as concessões ajustadas sazonalmente, serão divulgadas nas seguintes tabelas:

Tabela 2 – Crédito do sistema financeiro – Resumo,

Tabela 3 – Crédito do sistema financeiro – Recursos livres – Resumo, e

Tabela 4 – Crédito do sistema financeiro – Recursos direcionados – Resumo.

Revisão das estatísticas de crédito

Além disso, de acordo com a Política de Revisão das Estatísticas Econômicas Oficiais Compiladas pelo Departamento de Estatísticas (DSTAT) do Banco Central do Brasil (BCB), de outubro de 2019, as estatísticas de crédito sofrem revisão ordinária anual nos meses de fevereiro, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Essas revisões visam, principalmente, o aprimoramento da consistência entre os diferentes documentos remetidos pelas instituições financeiras ao Banco Central do Brasil (BCB), a retificação de informações anteriormente enviadas e a revisão de séries históricas, ressalta a instituição.

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), na revisão de fevereiro de 2022, destacam-se as seguintes alterações metodológicas:

Crédito por setor de atividade econômica

De acordo com Banco Central do Brasil (BCB), no esforço de aprimoramento contínuo das estatísticas, foi observado que parte expressiva das operações de recebíveis relacionados a cartões de crédito estava sendo atribuída ao setor de serviços financeiros, por serem entendidas como transações entre as instituições financeiras e as credenciadoras.

Novas consultas permitiram a identificação do setor econômico da empresa ou lojista que antecipou tais recursos, o que ocasionou a revisão da alocação de crédito entre os setores de atividade econômica, com redução no setor de serviços financeiros e incremento em outros setores, com destaque para comércio varejista, informa a instituição em seu site oficial.

Crédito ampliado – dívida externa

Seguindo a metodologia internacional (parágrafo 2.39 do Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide, MFSM 2016), a taxa de câmbio utilizada para conversão das posições em dólar passará a ser calculada pela média entre a taxa de fim de período da compra e da venda.

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que essa mudança afeta as séries de dívida externa relacionadas a instrumentos emitidos ou captados no mercado internacional, como as séries de empréstimos captados no exterior e de títulos emitidos no exterior. No geral, as variações foram percentualmente pouco significativas.

Alterações em função de aprimoramentos nas fontes de dados

Ainda no âmbito desta revisão, as seguintes séries sofreram alterações em função de aprimoramentos nas fontes de dados e/ou atualizações disponibilizadas nos últimos 12 meses:

Crédito ampliado – Títulos privados emitidos por empresas no mercado doméstico;

Recursos livres – PJ – Antecipação de faturas de cartão – Saldos e concessões;

Recursos livres – PJ – Cartão de crédito rotativo – Saldos;

Recursos livres – PF – Cartão de crédito rotativo – Saldos e concessões; e

Recursos livres – PF – Composição de dívidas – Concessões e juros.

Alteração nas tabelas da Nota

Com o objetivo de facilitar a comunicação das informações publicadas, as tabelas da Nota para a Imprensa – Estatísticas Monetárias e de Crédito, sofreram as seguintes alterações:

Alteração na sequência das tabelas, iniciando pelas tabelas de crédito ampliado, que são as estatísticas mais abrangentes sobre crédito. Vide abaixo a correspondência entre a numeração antiga e a nova, e b) Inclusão das séries de concessões dessazonalizadas e ICC nas tabelas de resumo das operações de crédito do SFN e exclusão da série de prazo de concessão.

Para acessar o documento oficial do Banco Central do Brasil (BCB), visite o site da instituição e confira diversas informações relevantes dentro do cenário econômico atual.