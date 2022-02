O Banco Central do Brasil (BCB) divulga periodicamente as estatísticas fiscais à imprensa. Confira pontos relevantes para a economia, considerando a divulgação realizada na data desta publicação, 31 de janeiro de 2022.

Banco Central: confira a atualização oficial das informações sobre os resultados fiscais

Em 2021, o setor público consolidado obteve superávit primário de R$64,7 bilhões (0,75% do PIB), ante déficit de R$703,0 bilhões (9,41% do PIB) em 2020.

Setor público consolidado

No mês de dezembro, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$123 milhões, ante déficit de R$51,8 bilhões em dezembro de 2020. No Governo Central houve superávit de R$13,9 bilhões, e nos governos regionais e nas empresas estatais, déficits, na ordem, de R$12,8 bilhões e R$1,0 bilhão, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Juros nominais do setor público consolidado

Assim sendo, em 2021, os juros nominais do setor público consolidado, apropriados pelo critério de competência, alcançaram R$448,4 bilhões (5,17% do PIB), ante R$312,4 bilhões (4,18% do PIB) em 2020. Os juros nominais atingiram R$54,4 bilhões em dezembro, frente a R$24,0 bilhões em dezembro de 2020.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que esse aumento foi influenciado pelo resultado das operações de swap cambial no período (ganho de R$8,0 bilhões em dezembro de 2020 e perda de R$4,0 bilhões em dezembro de 2021), e pelo aumento da taxa Selic.

O resultado primário e os juros nominais apropriados

Dessa forma, o resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em R$383,7 bilhões (4,42% do PIB) em 2021, ante R$1.015,4 bilhões (13,60% do PIB) em 2020. Em dezembro, o déficit nominal atingiu R$54,2 bilhões, comparativamente a R$75,8 bilhões em dezembro do ano anterior, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

Superávit primário do setor público consolidado

Por conseguinte, o superávit primário do setor público consolidado, em 2021, 0,75% do PIB, foi o primeiro superávit primário dessa esfera de governo desde 2013, quando houve superávit primário de 1,71% do PIB. Dessa forma, esse resultado contribuiu para que o déficit nominal de 2021 também fosse o menor, em percentual do PIB, desde aquele ano (déficit de 2,96% do PIB), informou o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial realizada na data desta publicação.

É relevante entender as análises oficiais da instituição

É importante para o cidadão acompanhar as divulgações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) para que possa entender os diversos aspectos que impactam na inflação e no cenário da economia de forma geral. Por isso, é relevante entender as análises oficiais da instituição.