O Banco Central do Brasil (BCB), divulgou na data desta publicação, 31 de janeiro de 2021, dados atualizados sobre as estatísticas fiscais. Confira informações atualizadas sobre a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG).

Banco Central: Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)

Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB) em 2021, a DLSP atingiu 57,3% do PIB (R$5,0 trilhões), com redução anual da relação DLSP/PIB de 5,3 p.p. do PIB.

Sendo assim, esse declínio foi devido, sobretudo, aos efeitos do crescimento do PIB nominal (redução de 8,7 p.p.), da desvalorização cambial acumulada no ano de 7,4% (redução de 1,2 p.p.), do superávit primário (redução de 0,7 p.p.), parcialmente contrabalançados pelos juros nominais apropriados (aumento de 5,2 p.p.) e pela variação da paridade da cesta de moedas que integram a dívida externa líquida (aumento de 0,4 p.p.).

Elevação da relação DLSP/PIB

Dessa maneira, em dezembro, a relação DLSP/PIB elevou-se 0,2 p.p. do PIB. De acordo com os dados oficiais, essa elevação decorreu, em especial, dos impactos dos juros nominais apropriados (aumento de 0,6 p.p.), da valorização cambial de 0,7% no mês (aumento de 0,1 p.p.), enquanto o crescimento do PIB nominal contribuiu com redução de 0,5 p.p.

De acordo com divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), em 2021, a DBGG – que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 80,3% do PIB (R$7,0 trilhões).

Redução na relação DBGG/PIB

No ano, a relação DBGG/PIB reduziu-se 8,3 p.p., resultado sobretudo do crescimento do PIB nominal (redução de 12,3 p.p.), dos resgates líquidos de dívida (redução de 2,1 p.p.), da incorporação de juros nominais (aumento de 5,8 p.p.) e da desvalorização cambial (aumento de 0,4 p.p.).

Em dezembro, a relação DBGG/PIB declinou 0,8 p.p. do PIB, basicamente em função dos resgates líquidos de dívida (redução de 0,8 p.p.), do crescimento do PIB nominal (redução de 0,7 p.p.), e da incorporação de juros nominais (aumento de 0,7 p.p.), informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial, conforme divulgação realizada pela instituição na data desta publicação.

Elasticidades da DLSP e da DBGG

As atualizações sobre as elasticidades da DLSP e da DBGG incluem as variações na taxa de câmbio, na taxa de juros e nos índices de preços para o mês de dezembro de 2021, informa o Banco Central do Brasil (BCB). É importante acompanhar as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), visto que são informações que impactam diretamente ou indiretamente na economia, e, por conseguinte, na inflação e no fluxo de consumo do cidadão.