Banco Central do Brasil: apresentação sobre o cenário econômico

Confira pontos relevantes apresentados pelo Banco Central do Brasil (BCB) em palestra sobre o cenário econômico, conforme divulgação oficial.

Banco Central do Brasil (BCB): apresentação sobre o cenário econômico

A apresentação sobre cenário econômico destaca pontos relevantes sobre a economia atual. Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o reequilíbrio de inflação de serviços e de bens esperado com a reabertura da economia não ocorreu.

A pandemia e as políticas de suporte à economia global

Referente às políticas de suporte à economia, os países implementaram impulsos fiscais e monetários sem precedentes durante a crise. Ao passo que houve enormes transferências de recursos para as famílias nos EUA. Assim sendo, a apresentação do Banco Central do Brasil (BCB) destaca que os estímulos resultaram em grande aumento da riqueza das famílias dos EUA.

Gargalos setoriais

Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), altos níveis de produção industrial indicam que os gargalos estão sendo causados principalmente pela forte demanda. Por isso, gargalos são observados em vários setores, em diversos países.

Houve um aumento na demanda por energia de forma global. Além disso, a demanda por materiais utilizados em tecnologias limpas tem aumentado. A transição para uma economia mais sustentável mostra tradeoffs importantes, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Investimentos em novos projetos

Investimentos em novos projetos de petróleo e em metais encontram-se em níveis baixos. Por outro lado, o aumento na demanda por bens foi um dos fatores a gerar aumento no consumo e preços de energia.

Atividade Econômica

As surpresas na atividade econômica em geral estabilizam após o declínio no final de 2021. Os índices de gerentes de compras (PMIs) de economias emergentes continuam abaixo das avançadas, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Economias avançadas: política monetária

Expectativas de aumentos nas taxas básicas de juros, e de redução dos balanços dos bancos centrais. Sendo assim, a política monetária é contracionista na maioria dos emergentes. Ao passo que a apresentação oficial destaca divergência recente na atividade econômica.

Crédito no Sistema Financeiro Nacional

Entretanto, no que tange à economia doméstica, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que o crédito continua a crescer.

Fiscal: simulações da DBGG

Conforme apontam as simulações da DBGG, para melhorar as contas fiscais, o país deve continuar no caminho das reformas. O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que as simulações simplificadas da trajetória da DBGG/PIB são construídas a partir da equação de movimento da dívida.

É possível consultar o material divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB) na íntegra, para isso, acesse o site oficial da instituição e confira mais informações.