Banco Central do Brasil (BCB): conta financeira e conta de patrimônio financeiro

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a conta financeira registra as operações que envolvem ativos financeiros e passivos realizadas entre setores institucionais ou entre setores institucionais e o resto do mundo, por meio de instrumentos financeiros.

Todas as operações financeiras – transações – entre setores institucionais e entre a economia nacional e o resto do mundo são registradas na conta financeira, que cobre todas as operações que implicam uma transferência de propriedade de ativos financeiros, incluindo a criação e a liquidação de haveres financeiros.

Operações financeiras

O Banco Central do Brasil (BCB) explica que, as operações financeiras – transações – referem-se às variações líquidas de ativos financeiros (aquisições menos cessões) e às variações líquidas de passivos (emissão menos reembolso), de acordo com os instrumentos financeiros.

Transações financeiras

As transações financeiras definem-se, assim, como relações entre unidades institucionais residentes ou entre elas e o resto do mundo, por acordo mútuo, que envolvem a criação líquida ou mudança de propriedade de ativos financeiros e de passivos.

Dessa forma, a conta financeira mostra como os setores e a economia nacional, quando deficitários, obtêm os recursos financeiros necessários através da contratação de responsabilidades ou pela cessão de ativos e como os setores e a economia nacional, quando superavitários, aplicam o excedente adquirindo ativos financeiros ou reduzindo seus passivos, explica o Banco Central do Brasil (BCB).

Saldo da conta financeira

O saldo da conta financeira – variação líquida de ativos financeiros menos as variações líquidas de passivos, ou capacidade/necessidade de financiamento da conta financeira – é igual à capacidade/necessidade de financiamento, saldo da conta de capital.

Sistema de Contas Nacionais – SCN

No Sistema de Contas Nacionais – SCN, os instrumentos financeiros estão classificados em sete categorias, baseados principalmente nos critérios de liquidez e das características legais que descrevem a forma de relacionamento entre o credor e o devedor, informa o Banco Central do Brasil (BCB). Na conta financeira os instrumentos recebem a codificação F, enquanto na conta de patrimônio financeiro, a codificação é AF.

