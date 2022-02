O Banco Central do Brasil (BCB) define oficialmente termos utilizados no mercado financeiro e econômico. Confira algumas definições relevantes sobre empréstimos, ações e suas classificações.

Banco Central: empréstimos, classificações e conceitos

Por definição do Banco Central do Brasil (BCB), os empréstimos são ativos financeiros que se criam quando os credores emprestam fundos diretamente aos devedores e que estão registrados em documentos não negociáveis. Incluem-se também nessa categoria os direitos ou passivos frente ao FMI que estão sob a forma de empréstimos.

Classificação dos empréstimos

Os empréstimos são classificados segundo o prazo de vencimento, considerando o prazo residual para aqueles cujos credores e devedores são residentes, e prazo original para aqueles ocorridos entre residentes e não residentes, e vice-versa.

Conceitos de curto e longo prazo

Os conceitos de curto e longo prazo correspondem a prazos até e superiores a um ano, respectivamente. Nesta categoria não se incluem os empréstimos intercompanhia ocorridos entre residentes e não residentes, e vice-versa. Eles estão considerados em Outros débitos/créditos.

Ações e outras participações

A categoria de ações e outras participações compreende todos os instrumentos e registros em que se reconhecem os direitos sobre o valor residual das sociedades, uma vez satisfeitos os direitos de todos os credores. Incluem as ações cotadas em bolsas de valores, ações não cotadas, outras participações e participações em fundos de investimento. As outras participações consistem em todas as formas de capital próprio, exceto as ações cotadas e não cotadas.

Reservas técnicas de seguros

Conforme definição oficial do Banco Central do Brasil (BCB), as reservas técnicas de seguros se subdividem em reservas de seguros de vida e fundos de pensão e outras reservas.

As provisões técnicas constituídas

Sendo assim, as primeiras incluem, majoritariamente, os direitos líquidos das famílias sobre as provisões técnicas constituídas para fazer face às indenizações e benefícios da previdência complementar. As outras reservas incluem operações sobre provisões para prêmios não recebidos, provisões para sinistros e outras provisões técnicas dos seguros não vida.

Outros débitos/créditos

Fazem parte deste instrumento os créditos comerciais e adiantamentos e uma rubrica residual de outros, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Operações em direito financeiro resultantes de crédito concedido por fornecedores de bens e serviços

Os créditos comerciais e adiantamentos englobam as operações em direito financeiro resultantes de crédito concedido por fornecedores de bens e serviços e de adiantamento de pagamentos relativos a trabalhos em curso ou a iniciar. Acompanhe as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) e entenda os diversos aspectos que impactam na inflação e na economia de forma abrangente.