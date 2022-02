Confira as definições oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) sobre ouro monetário, numerário e depósitos, depósitos transferíveis e outros assuntos relacionados à economia e ao mercado financeiro nacional.

Banco Central: ouro monetário e direitos especiais de saque

O ouro monetário inclui o ouro que se encontra em poder do Banco Central do Brasil (BCB) e que se mantém como ativo de reserva. Os direitos especiais de saque são ativos internacionais de reservas criados pelo Fundo Monetário Internacional – FMI, sendo atribuídos aos países membros na proporção das respectivas cotas naquele organismo internacional.

Numerário e depósitos

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o numerário compreende as notas e moedas em circulação que se utilizam normalmente para efetuar pagamentos.

Depósitos transferíveis e outros depósitos

Os depósitos se subdividem em depósitos transferíveis e outros depósitos. O primeiro grupo compreende aqueles que podem ser imediatamente conversíveis em numerário ou facilmente transferíveis através de cheques, ordem de pagamentos, cartão de crédito ou similares e utilizados normalmente para efetuar pagamentos.

Outros depósitos

O Banco Central do Brasil (BCB) explica que os outros depósitos são aqueles que não podem ser utilizados para fazer pagamentos, como os depósitos de poupança não transferíveis e os depósitos a prazo.

Títulos, exceto ações

De acordo com divulgação do Banco Central do Brasil (BCB), os títulos são instrumentos negociáveis que servem como comprovante da existência de uma dívida.

Sendo assim, esta categoria inclui, entre outros, letras, bônus, certificados de depósitos negociáveis, títulos de dívida, debêntures, derivativos financeiros, papel comercial, valores respaldados com ativos e instrumentos análogos normalmente negociáveis no mercado financeiro, define o Banco Central do Brasil (BCB).

Derivativos financeiros são instrumentos a outros instrumentos financeiros

Os derivativos financeiros são instrumentos vinculados a outros instrumentos financeiros, ou a indicadores específicos, mercadorias etc., por meio dos quais podem ser negociados riscos específicos nos mercados financeiros. Segundo informa o Banco Central do Brasil (BCB), nesta categoria incluem-se, por enquanto, somente os contratos de opções e os swaps.

Classificação dos títulos

Os títulos são classificados segundo o prazo de vencimento, considerando o prazo residual para as emissões cujas contrapartes são residentes, e prazo original para aquelas ocorridas entre residentes e não residentes, e vice-versa.

Os conceitos de curto e longo prazo correspondem a prazos até e superiores a um ano, respectivamente, define o Banco Central do Brasil (BCB).

