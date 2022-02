Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), as revisões ordinárias, que ocorrem na mesma periodicidade em que são publicadas as estatísticas, decorrem das próprias atividades rotineiras do processo de compilação.

Banco Central: periodicidade e compilação das estatísticas oficiais

Comumente, essas revisões referem-se à incorporação de novas informações não disponíveis quando da publicação original, à revisão de estimativas, à correção de erros nas informações prestadas ou no processo de compilação, ao processo de validação da qualidade de dados, entre outros.

Exemplos oficiais de situações revisadas

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), como exemplos dessas revisões, podem ser mencionados:

Nas estatísticas do setor externo, as estimativas para a rubrica de lucros e dividendos nas transações correntes e a incorporação de informações do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) na rubrica de outros investimentos – ativos da conta financeira, ambas referentes ao balanço de pagamentos.

Movimentações retroativas referentes a passivos da dívida externa

Assim como a incorporação de movimentações retroativas referentes a passivos da dívida externa e da Posição Internacional de Investimentos; além da acumulação de fluxos para estimar posições trimestrais, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Estatísticas fiscais regionalizadas e nas estatísticas fiscais harmonizadas do Mercosul

Nas estatísticas de crédito, nas estatísticas fiscais regionalizadas e nas estatísticas fiscais harmonizadas do Mercosul, a revisão das informações prestadas pelas fontes de dados primários.

Cronogramas de vencimento e nas participações por indexadores da dívida pública

Nas estatísticas fiscais, as revisões nos cronogramas de vencimento e nas participações por indexadores da dívida pública e em outras informações fiscais que não envolvam impacto nos indicadores de NFSP, DLSP e DBGG, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em seu site oficial.

As revisões ocorrem nas alterações de indexadores e outras situações

As alterações nessas estatísticas podem decorrer, por exemplo, das próprias condições legais/normativas, como no caso de ampliação no prazo de pagamento de determinado passivo, com impacto nos cronogramas de vencimento divulgados, e de alterações de indexadores.

Revisões de baixo impacto não serão detalhadas

Para revisões ordinárias, de curto prazo, que não impliquem alterações significativas nas séries publicadas ou que reflitam mera incorporação rotineira de informações antes não disponíveis, não haverá detalhamento da revisão, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB) por meio de documento oficial. É possível consultar o documento oficial de integra no site oficial da instituição, bem como, os seus valores organizacionais, nos quais estão a segurança e a transparência junto ao público.