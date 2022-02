Banco Central: rolagem dos contratos de Swap Cambial com vencimento em 2 de maio de 2022

O Banco Central do Brasil (BCB) anuncia leilões de Swap Cambial tradicional, conforme informações oficiais.

O que é Swap Cambial?

O Swap Cambial se refere à troca de moedas estrangeiras. De forma sucinta, Swap pode significar a troca de uma rentabilidade por outra. Por isso, o Swap Cambial é um tipo de gerenciamento de taxas de reajuste. Sendo assim, essa troca se traduz em um contrato de troca de indexadores.

Uma maneira de proteger as instituições financeiras contra a elevação do dólar

Portanto, os leilões de Swap Cambial realizados pelo Banco Central do Brasil (BCB) objetivam estabilizar a taxa de câmbio. Uma vez que é uma maneira de proteger as instituições financeiras, considerando que o Banco Central do Brasil (BCB) assume a variação cambial do período do contrato.

O Banco Central do Brasil (BCB) anuncia leilões de Swap Cambial tradicional para fins de rolagem integral dos contratos vincendos em 2 de maio de 2022, conforme informações oficiais da instituição.

Amanhã ocorrerá o início da rolagem dos contratos de Swap Cambial com vencimento em 2 de maio de 2022

De acordo com divulgação oficial, o Banco Central do Brasil (BCB), a partir desta terça-feira (22/2/2022), dará início à rolagem dos contratos de Swap Cambial com vencimento em 2 de maio de 2022, no montante de US$ 13,6 bilhões (272.150 contratos).

Conforme destaca a instituição, a execução desta rolagem prevê a realização de leilões diários de swap tradicional e compreenderá o período necessário para que todo o estoque vincendo em 2/5/2022 seja renovado.

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que poderá alterar o lote ofertado a cada dia

No entanto, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca que poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montante inferior à oferta, conforme as condições de demanda pelo instrumento, sem prejuízo do objetivo de rolagem integral do vencimento, como informa normalmente o Banco Central do Brasil (BCB) quando ocorrem os leilões de Swap Cambial.

Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que as condições para a operacionalização de cada leilão serão divulgadas oportunamente por intermédio de comunicado do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).

O anúncio foi feito na data desta publicação, 21 de fevereiro de 2022, na plataforma oficial do Banco Central do Brasil (BCB). É importante acompanhar as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), visto que diversos fatores impactam na economia de forma direta e indireta.