Conforme divulgado anteriormente pelo Banco Central do Brasil (BCB), na data de hoje, 14 de fevereiro de 2022, estão disponíveis as consultas ao Sistema Valores a Receber.

Banco Central: saiba realizar a consulta ao Sistema Valores a Receber

De acordo com as informações oficiais, você precisará ter Conta gov.br (nível prata ou ouro) para utilizar o sistema Valores a Receber.

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que as consultas ao Sistema Valores a Receber já podem ser realizadas, exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br.

Quando acessar o sistema, insira o seu CPF, você receberá a seguinte mensagem:

Consulta realizada com sucesso!

CPFxxx.xxx.xxx-xx

Data de nascimento:xx/xx/xxxx

Favor voltar neste mesmo site (valoresareceber.bcb.gov.br) para consultar e solicitar o resgate do saldo existente em:

22/03/2022 14:00 até 23/03/2022 00:00 >>> Atenção, as datas não são padronizadas, este é um exemplo da mensageria do sistema.

As datas serão agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa.

Repescagem:

26/03/2022 04:00 até 26/03/2022 14:00

26/03/2022 14:00 até 27/03/2022 00:00

Assim sendo, o Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que, no momento da consulta você saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente.

Calendário oficial

As datas serão agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa, conforme calendário abaixo:

Data de nascimento (pessoa) ou de criação (empresa) Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7 a 11/3 12/3 Entre 1968 e 1983 14 a 18/3 19/3 Após 1983 21 a 25/3 26/3

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), quando receber a data, confira se você foi agendado(a) para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. No entanto, se você esquecer ou perder a data e o período, não tem problema. Consulte novamente e receba a mesma informação.

Retorne ao site oficial do Sistema Valores a Receber

O Banco Central do Brasil (BCB) solicita que não deixe de voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados. Se não comparecer nessa data e período, você terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário acima. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h.

Se você também perder seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28/03/2022. Atente-se às datas oficiais. Caso tenha dúvidas sobre esse processo entre em contato com os canais oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).

O Banco Central do Brasil (BCB) divulga constantemente informações sobre diversos fatores que impactam na economia, por isso, pode ser viável acompanhar as informações oficiais para direcionar o seu planejamento financeiro.