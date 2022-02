Banco de Oportunidades de Ivoti – RS abre vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Rio Grande do Sul, o Banco de Oportunidades de Ivoti abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERVIÇOS GERAIS COSTUREIRA(O) AJUDANTE INDUSTRIAL PREPARADEIRA DE CALÇADOS CORTADOR DE BALANCIM SOLDADOR MIG E MAG OPERADOR DE MÁQUINAS VENDEDOR ATENDENTE AUXILIAR DE MARCENEIRO MARCENEIRO LAMINADOR PINTOR REVISORA DE CALÇADO AJUDANTE DE MOTORISTA VENDAS GARI AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO VENDEDORA INTERNA MENOR APRENDIZ AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR TÉCNICO CAIXA VENDEDOR EXTERNO FAXINEIRO(A) OPERADOR DE MAQUINAS INDUSTRIAIS ZELADORIA SOLDADOR(A) AUXILIAR DE CARGAS AUXILIAR ADMNISTRATIVO / ÁREA ADMINISTRATIVA ESTÁGIARIA(O) MONTADOR(A) MOTORISTA AJUDANTE DE OBRAS AUXILIAR DE ESCRITORIO AUXILIAR DE LIMPEZA ANALISTA / PROGRAMADOR DE PCP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APRENDIZ ADMINISTRATIVO SERRALHEIRO AUXILIAR DE MOTORISTA COMPRADOR CONTROLE DE QUALIDADE COZINHEIRO(A) LOGISTICA ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS BANHISTA DE PET SHOP PADEIRO(A) PEDREIRO PROJETISTA AUXILIAR EXPEDIÇÃO JOVEM APRENDIZ MARMORISTA ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO ANALISTA FISCAL CHAPISTA – RESTAURANTE

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura de Ivoti e cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

