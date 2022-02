Banco do Brasil traz Informes do Imposto de Renda pelo WhatsApp

O Banco do Brasil vai se tornar a primeira instituição financeira a fornecer o informe do Imposto de Renda através do WhatsApp. Isso vai garantir com que os clientes pessoas físicas do banco tenham mais um canal de atendimento para pedirem o seu informe de rendimentos.

Para solicitar o documento, o correntista deverá enviar a mensagem “quero meu informe de rendimentos” para o número 61 4004-0001. A partir daí, o assistente virtual vai realizar a identificação do cliente e enviar o documento em formato PDF, ressaltando que o cliente também poderá enviar o arquivo para um contador ou pessoa que irá lhe ajudar no processo de declaração.

Novidade é bem vista pelo Banco do Brasil

De acordo com a equipe do Banco do Brasil, a novidade está mantendo a instituição na vanguarda de soluções financeiras que são disponibilizadas através do aplicativo WhatsApp. O banco também foi o primeiro do país a oferecer soluções financeiras com o Pix através do mensageiro.

O assistente virtual do Banco do Brasil também é especializado no atendimento a pessoas jurídicas, negociação de dívidas que não conta com a interação humana, serviços pelo INSS e cobranças bancárias.

Receita Federal divulga regras do ano em relação à Declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal anunciou na última quinta-feira (24) quais serão as mudanças oferecidas aos contribuintes durante o processo de declaração do Imposto de Renda, que terá como base o ano de 2021.

A RFB já anunciou que o período para a declaração vai se iniciar no dia 7 de março e se estenderá até 29 de abril, o que marca uma semana a menos para declarar os rendimentos em relação ao que ocorreu no último ano. Os lotes de restituição vão começar a ser pagos a partir do dia 31 de maio, divididos em cinco grupos mensais.

Neste ano, vão estar obrigados a declarar quem teve rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70 no último ano. Agora quem recebeu rendimentos isentos, que são os ganhos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, serão obrigados a informar no IRPF quem tiver obtido recebimentos acima de R$ 40 mil.

Auxílio Emergencial estará entre os rendimentos tributáveis

Assim como aconteceu no IRPF 2021, neste ano também veremos o Auxílio Emergencial como um dos rendimentos tributáveis que precisarão ser declarados. O Auxílio vai contar como um rendimento assim como salários e aluguéis.

Continua também obrigado a declarar o Imposto de Renda quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto, assim como pessoas que têm direito à isenção de imposto sobre o ganho de capital de venda sobre os imóveis residenciais.

Também ficam obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2022 aqueles que até 31 de dezembro de 2021 tinham bens e direitos, com o valor acima de R$ 300 mil, além de pessoas que exerceram atividade rural e obtiveram ganhos tributáveis acima de R$ 142.798,50