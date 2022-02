Bancos digitais: saiba tudo sobre essa geração moderna de movimentação de dinheiro

Os bancos digitais estão dominando o mercado e conquistando a cada dia mais adeptos no Brasil. Eles chegaram para fornecer tecnologia e agilidade a um nicho que estava sofrendo com tanta burocracia, como acontece nos tradicionais bancos. Por essa razão, tais instituições estão transformando a maneira como as pessoas gerenciam seu dinheiro. E é sobre isso que o Notícias Concursos falará na matéria deste sábado (19).

Os bancos digitais revolucionaram nossa forma de relacionar com o dinheiro

Com a abertura de tantas funcionalidades, é importante saber o que muda entre um banco comum e um banco digital. Ademais, é importante também descobrir como a Internet está modificando a vida das pessoas nesse mercado. Sendo assim, que tal descobrir os melhores bancos digitais e tudo que eles podem te oferecer?

Assim, leia mais: Como ganhar dinheiro na Internet: aumente sua renda para a reserva financeira

Antes de mais nada, você deve saber que o banco digital é aquela instituição que não realiza nenhuma forma de atendimento presencial. Tudo é resolvido dentro do app e do site. Ou seja, em momento algum você precisará se deslocar ao banco para resolver algum problema.

Desde a abertura da conta até a resolução de problemas, tudo é resolvido com assistentes virtuais pelo seu celular. Você se vê livre da espera e de tanta burocracia. A proposta desses bancos é conquistar essa parcela da população que quer se ver mais livre de tantas tarifas, taxas e filas.

Os principais serviços oferecidos por essas instituições são: contas sem tarifas incluídas, empréstimos, cartões de crédito e até investimentos. E qual será o melhor banco digital? Essa pergunta não tem resposta certa, pois o melhor banco para você é o que atende suas demandas.

Então, veja também: Como organizar as finanças para conquistar seus sonhos; dicas simples para aplicar o quanto antes

As opções mais populares hoje em dia

As principais opções hoje são: Agibank, Inter, Banco Original, C6Bank, Neon, Nubank. Ou seja, possibilidades são o que não faltam. Você precisa analisar exatamente cada banco e ver aquele que reúne o que precisa.

Alguns são ótimos para quem tem baixa pontuação no CPF e busca o primeiro cartão. Conquanto, outros são melhores para quem busca um cartão mais completo, com um bom sistema de pontuação para o acúmulo de milhas.

Um dos mais tradicionais é o Nubank, mas todos os outros citados acima dispõem das mesmas facilidades. Portanto, não precisa ficar preso a uma opção. A maioria deles oferece conta sem tarifas e cartões sem anuidades. Entre nas plataformas de cada um e veja qual se adapta melhor ao seu estilo de vida.

Ou seja, atualmente, os bancos digitais não perdem em nada para os bancos tradicionais. Se você busca mais facilidade, faça parte dessa mudança.

Portanto, veja mais: Comprar carro pela internet: saiba como fazer um bom negócio