Bancos estarão fechados no Carnaval e reabrem na quarta-feira de Cinzas

As agências bancárias de todo o país tiveram nesta última sexta-feira (25), o seu último dia de atendimento antes do início do feriado de Carnaval. Os bancos estarão fechados de segunda-feira (28) até a próxima terça-feira (1), com o expediente sendo retornado na próxima quarta-feira (2) de Cinzas a partir das 12h.

Naquelas localidades em que as agências normalmente fecham das 14h às 15h, o início do atendimento ao público deverá ser antecipado, garantindo com que haja ao menos às três horas de atendimento diária como é orientado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Clientes podem utilizar os canais digitais dos bancos

A entidade orientou aos clientes para que eles utilizassem de preferência os canais digitais, como os sites e aplicativos de bancos, para realizar transferências e pagamentos de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

Para quem tiver de realizar pagamentos de contas como água, energia, telefone e carnês que tenham vencimento entre os dias 28 de fevereiro e 1 de março, elas vão poder ser pagas sem nenhuma cobrança de juros a partir da quarta-feira (2), quando os bancos retornarão ao atendimento presencial.

Comércio deverá ser afetado economicamente neste Carnaval

Por conta da terceira onda da pandemia de Covid-19, diversos estados e municípios do país tomaram a decisão de cancelar o ponto facultativo que estava programado durante este Carnaval. Mesmo assim, os órgãos públicos assim como as agências bancárias ou postos de atendimento do INSS não irão atender durante o período festivo.

As unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão estar fechadas, assim como os bancos, da próxima segunda-feira (28) até a terça-feira. Quem precisar de atendimento, só deverá se dirigir aos postos a partir da próxima quarta-feira (2) e mediante um agendamento prévio.

O novo horário de atendimento segue o calendário de ponto facultativo decretado pelo Governo Federal, que havia sido publicado em 20 de dezembro de 2021. Aqueles que estariam agendados para a manhã do próximo dia 2 de março, vão precisar consultar um novo horário.

Central de Atendimento do INSS vai funcionar durante o Carnaval

Durante o Carnaval, a Central de Atendimento 135 do INSS vai estar funcionando em horário normal, de segunda-feira à sábado, das 7h às 12h, segundo o horário de Brasília. Desta forma, o cidadão vai poder ligar para consultar e marcar novos agendamentos, se antecipando desde já pois a lista de espera será longa.

Além disso, os sites e aplicativos, tanto por parte do INSS como dos bancos vão funcionar normalmente, sendo que as instituições financeiras já orientaram os seus clientes a utilizarem o PIX durante o período para realizar transferências, pois os envios de dinheiro através de TED/DOC só irão retornar no dia 3 de março.

No caso do INSS, quem precisar de um atendimento humanizado da Helô vai precisar aguardar até a quarta-feira de Cinzas. A equipe de atendimento vai seguir a mesma dinâmica das agências, retomando o atendimento apenas no dia 2 a partir das 14h.