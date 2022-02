Banda Katulê assume shows nos domingos na Zome Zone Salvador, a partir do dia 6

Com direito a muito samba, os domingos da banda Katulê já têm local e horário definidos! A partir do domingo (6), às 16h, o grupo passa a fechar o final de semana na Zomo Zone Beach Lounge, localizada no Rio Vermelho.

“A Zomo é uma casa que chegou para fazer diferença em Salvador. Não à toa, o espaço se tornou sinônimo de qualidade e agito. Para nós, nessa nova etapa do Katulê, é uma parceria muito importante”, contou o vocalista Luís.