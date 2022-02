Bandidos assaltam ônibus no Subúrbio na manhã desta segunda-feira (28)

Bandidos assaltaram um ônibus que fazia a linha Vista Alegre-Barra na manhã desta segunda-feira (28), na região de Santa Luzia do Lobato, no subúrbio de Salvador. De acordo com um rodoviário que estava no ônibus, sete homens invadiram o veículo após ameaçar o motorista com uma arma por volta das 5h10. As informações são do Jornal da Manhã, da TV Bahia.