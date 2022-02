Bar com vaso sanitário instalado na calçada é interditado em Feira de Santana

Foto: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana O bar que viralizou na web, após instalar um vaso sanitário no meio da calçada, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, foi interditado. A prefeitura do município fechou o local por falta de licença para funcionamento. De acordo com o g1 Bahia, o estabelecimento, localizado no bairro Jomafra, teve a frente lacrada.

A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o setor de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e apoio da Guarda Municipal. Foto: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

O dono do estabelecimento já havia sido notificado na quinta-feira (10), por causa da privada instalada no chão. A Prefeitura chegou a pedir que ele retirasse o vaso do local, após reclamação dos morados do forte cheiro de urina.

O dono do bar chegou a tampar a privada com cimento, mas a fiscalização avaliou que o seviço foi mal feito e continuava a apresentar riscos.

De acordo com a prefeitura local, o dono compareceu ao estabelecimento quanto as equipes de vigilância deixavam o local. Ele alegou que nunca teve intenção de causa transtornos com a instalação do vaso e que a obra não tinha sido concluída.