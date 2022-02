Bárbara detona Naiara Azevedo no ‘BBB 22’: ‘Me irrita’

Após a saída de Rodrigo do “BBB 22”, Bárbara, Maria e Brunna começaram a madrugada desta quarta-feira (2) traçando novas estratégias de jogo. A modelo já definiu seu próximo alvo: Naiara Azevedo.

“Quem me irrita é a Naiara. Ela reclama como se estivesse preocupada com os outros, ela fala ‘pra mim é tranquilo, fico preocupada com os outros”, disparou a sister.

Maria concordou com o posicionamento da amiga. “E ela fica sempre falando desse negócio na comida. Já deu. Não transferimos as estalecas, erro nosso. Na semana que vem a gente não repete o erro”, disse.