Bárbara é presa após cometer atrocidade em ‘Um Lugar ao Sol’: ‘Uma assassina’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) será presa após deixar a bebê que terá adotado com Christian (Cauã Reymond) trancada em um carro no estacionamento. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Depois de largar a criança no veículo, policiais serão chamados para o resgate e, logo depois, levarão a ricaça para a delegacia. “Isso é um absurdo! Ser detida assim, como se eu fosse uma criminosa. Eu deixei a minha filha no carro por cinco, dez minutos. E dentro de um estacionamento com segurança”, tentará argumentar ela.

“Bárbara, não adianta. Aliás, ao contrário: é melhor ir de uma vez”, falará Christian.

A ricaça só será solta após Santiago (José de Abreu) aparecer na delegacia para pagar a fiança de R$30 mil e dar uma bronca daquelas na mimada. Mas não acaba por aí, o delegado conversará com os três para explicar as particularidades do caso.

“Não é exatamente uma questão burocrática. A menor está ainda em processo de adoção e foi negligenciada, exposta a risco de morte por asfixia e…”, dirá o profissional. “Meu Deus, desse jeito fica parecendo que eu sou uma irresponsável, uma assassina”, soltará Bárbara.

Logo depois, Santiago perguntará se eles podem perder a guarda da bebê. O delegado será incisivo em sua resposta: “Isso vai depender dos argumentos da defesa e, claro, do parecer final de um juiz”.