Bárbara surpreende ao revelar torcida para ganhar o ‘BBB 22’; saiba quem

Bárbara surpreendeu ao dar o seu palpite sobre quem ganhará o “BBB 22”. Fora da casa desde a eliminação na última terça-feira (15), a ex-sister contou durante uma entrevista para a produção do programa o que percebeu do jogo após sua saída.

“Acho que as pessoas que parecem estar bem no jogo são justamente as que não têm muitas alianças. Um deles é o Arthur, que mais que uma aliança tem uma amizade forte com o Tiago Abravanel. E a Natália. Acho que se o Arthur conseguir ficar mais próximo da Natália, que é um movimento que eu estou vendo que está acontecendo, eles vão longe”, afirmou.

Segundo a loira, Douglas também pode se beneficiar desta aliança. “O Douglas, se unindo a eles, também. Acredito, ainda, que a Jade vai longe. Só não sei a quem ela vai se aliar porque, pelo que eu entendi, se a Laís cair no paredão ela sai também”, disse.

A ex-BBB foi certeira em sua resposta quando perguntada sobre quem venceria o reality: “O Arthur”.