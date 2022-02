Bárbara usa expressão racista ao se referir a Douglas: ‘samba de crioulo’

A participante Bárbara fez uso de uma expressão racista ao se referir a Douglas durante uma conversa com Jade e Lais na madrugada desta terça-feira (8). A gaúcha fez uso do termo “samba de crioulo”.

“Eu não confio numa pessoa que é incoerente desse jeito. Ele fez aquele samba do crioulo… Ai que feio, eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. Ele fez o samba lá que ele falou que fez. Meu Deus, quase falei uma expressão muito racista. Tu viu o que eu falei?”, disparou a modelo.

Ao notar o erro, ela seguiu se desculpando. “Eu quase falei, mas foi por força do hábito da expressão do samba e eu nem uso essa expressão. Pronto, agora vou ficar me defendendo… Meu Deus… Mas ele fez o samba todo ali ontem”, justificou.

Assista abaixo: